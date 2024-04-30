Kayseri Ziraat Odaları Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile ilçe ziraat odası başkanları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş ve Akkışla Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal ile çiftçi temsilcilerini Başkanlık Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte de daha güzel çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Güneş de Büyükkılıç'a ve ekibine çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Büyükkılıç'a, çiftçiler adına tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.