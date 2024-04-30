Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Genel Kurul Toplantısı'na Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Türkiye Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, TARGEM önceki dönem Genel Müdürü Özkan Kayacan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Türkiye Genel Sekreteri İbrahim Akkoyunlu, Develi Süt Üreticileri Birlik Başkanı Nuh Güllü, Köyün Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Yücel ve birlik üyeleri katıldı.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav Genel Kurulda yaptığı olduğu açıklamada Kayseri'de gelişen Tarım ve Hayvancılık sektörünün önemine dikkat çekerek Kayseri'de 400 bin büyükbaş 1 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğunu, bu gelişmede Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından oluşturulan Hunat markasında kendilerinin katkılarının olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.

TARGEM önceki dönem Genel Müdürü Özkan Kayacan da ülkenin ve dünyanın zor günlerden geçtiğine dikkat çekerek gelişen dünyada gıda ve tarımı duyulan önemin her geçen gün arttığını belirtti. Kayacan, bunun en önemli belirtisinin de covid süresince anlaşıldığını söyledi. Özkan Kayacan Kayseri'de bulunduğu süre içerisinde sanayicilere tarıma teşvik için çok mücadele verdiğine belirtilerek bu günlerde görüyoruz ki Sanayiciler tarıma yatırım yapmak için arazi arayışındalar bu güzel bir gelişmedir dedi. Özkan Kayacan Ayrıca Kayseri damızlık sığır yetiştirilir birliğinin Türkiye genelinde marka Bir birlik haline geldiğini söyledi.

Damızlık sığır yetiştiricileri Türkiye Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ise, Türkiye'de et fiyatları ile süt fiyatlarının aynı anda değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve salonda bulunan kadın üreticilerin genel kurula katılımlarından dolayı tebrik etti.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da konuşmasında Kayseri'ye bağlı 16 ilçe ve 400 köyde, bin çiftlik ve bireysel işletmeye hizmet verdiklerini belirtti. Çakı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Birliğimizin 2001 yılında kuruluşunda ve bugüne kadar emeği geçen tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Birliğimizi, Yönetim Kurulu üyelerimiz, sizlerin destekleri yanı sıra canla başla gece Gündüz demeden çalışan değerli personellerimizin gayretleri sayesinde 23 yıl içerisinde Zooteknist Ziraat Mühendisi, 2 Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Elektrik teknisyeni, Laborant,Malı müşavir dahil 62 Personel ve 37 araç ile 65 bin büyükbaş hayvanın; Suni tohumlama, Küpeleme, Tırnak bakım, Süt verim ve ölçüm, Kaba ve Kesif Yem Bitkileri temini, Ultrason, Hayvan yetiştirme besleme ve teknik servis hizmetleri yanısıra Süt toplama alanında da hizmet ağını her geçen gün genişleterek günlük 150 ton da süt toplayıp transfer etme yanında Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak üreticilerinden topladığımız doğal sütlerden kendi işletmemizde elde ettiğimiz ürünlerimizi de Hunat ismi ile markalaştırma seviyelerine getirmiş bulunmaktayız. Elde ettiğimiz ürünlerden, Süt, Peynir, Ayran, Yoğurt, Tereyağı, Kaymak gibi 15 çeşit ürün ile tüketici ile buluşturulmaktadır."

Kayseri damızlık sığır yetiştiricileri Birliği 7. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na Günay Çakı, Talip Akçakaya, Hadi Yaşar Eroğlu, Mehmet Emin Akşehirli, Yusuf Medeni, Mehmet Bülbül ve Mustafa Coşkun seçildi. - KAYSERİ