Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda Yavru Aslanspor galibiyeti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda haftanın maçında 3 gol ve 2 kırmızı kart çıktı. Doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılan taraf Yavru Aslanspor oldu.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Harun Soyeşik, Selahattin AK

Yavru Aslanspor: Ali Doğan, Enes Bahar, İ. Kağan Tüfek, Muhittin Bahar (Muzaffer Furkan Sarıkaya dk. 56), M. Tarık Tiryaki, Kaan Aşık, Alican Koçer, Emre Akyüz, Hüsnü Can Turgut, Ömer Kaya, Mustafa Yıldırım (Ömer Buğra Tiryaki dk. 46)

Kocasinangücü SK: Kamil Ateş, Mahmut Can, Ahmet Kahveci, Ömer Eren Akkoyun (Mesut Can Aktaş dk. 81), Ahmet Soyak, Ahmet Korkmaz (Toprak Doğanoğlu dk. 84), Batuhan Kaya, Alihan Soyak (Bedirhan Buluç dk. 55), Şerafettin Sevim (Osman Kahveci dk. 46), Hakan Bıyık, Mesut Can Türkaslan

Goller: Ömer Kaya (dk. 18), Mustafa Yıldırım (dk. 43 P) (Yavru Aslanspor), Ahmet Korkmaz (dk. 86) (Kocasinangücü SK)

Kırmızı kartlar: Kaan Aşık (dk. 90+7), (Yavru Aslanspor) Ahmet Soyak (dk. 70), (Kocasinangücü SK) - KAYSERİ