Yolcu treni ile çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Yolcu treni ile hemzemin geçitte çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolcu treni ile çarpışan otomobilin devrilmesi sonucunda araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ehliyetsiz olan sürücü İ.G. idaresindeki 38 AAG 858 plakalı otomobil ile Kayseri Tren Garı'ndan çıkan yolcu treni çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç hemzemin geçitteki kontrol noktasının önüne devrilirken, yolcu treni de yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kazada araç sürücüsü İ.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen araç çekici bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.