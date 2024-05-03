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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Başkanı ve Yönetimini Kabul Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini makamında kabul etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicinin ve iş insanının yanında olduklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyüksimitci, yönetimi ile birlikte Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, her zaman sanayicinin ve iş insanının yanında yer aldıklarını belirtti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyüksimitci, Büyükkılıç'ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Sanayi Odası Memduh Büyükkılıç Kayseri Yerel Haberler Politika Ekonomi Güncel Haberler

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