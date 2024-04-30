Kayseri Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, artık önlerinde seçimsiz geçirilecek 4 yıl gibi uzun ve önemli bir zaman dilimi bulunduğunu ifade etti.

Bunun ülke için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele sürecinde fiyat ve finansal istikrarı sağlamak, öngörülebilirliğin güçlendirilmesi için mevcut ekonomi politikasının devam etmesi gerekiyor. Özel sektör olarak bundan sonraki dönem için en az siyaset kadar önümüzü görmek istiyoruz."

Gülsoy, 2024 nisan ayında kurulan firma sayısının 151, kapanan firma sayısının ise 52 olduğunu belirterek, 716 tescil, 472 belge ve 358 müzekkere işlemi yapıldığını da sözlerine ekledi.