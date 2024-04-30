Üye Girişi
Haberler

Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor'u 7-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor'u 7-1 mağlup etti. Maçta Kayseri Ömürspor, 3 puanı 7 golle aldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ile Güneşli Gençlikspor karşı karşıya geldi. Lider Kayseri Ömürspor, 3 puanı 7 golle aldı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Mustafa Bulduk, Furkan Koç

Kayseri Ömürspor: Koray Albayrak, Engin Üçel, Yunus Emre Kulan, Mustafa Yıldırım, Abdurrahim Çopur, Fırat Durgut, Saffan Karasu (Ahmet Berat Şekerci dk. 75), Yusuf Soysal (Alperen Arık dk. 75), Gökhan Yeşilbaş, Ahmet Turan Özbek (Alihan dk. 65), A. Kemal Kocagöz

Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit (Halil yiğit Ekici dk. 46), Mert Hakan Korkmaz, Hasan Yiğiter, Rıfat Demirbilek, Emirhan Karakoç, Mehmet Keskin, Ümit Bozkuş (Emre Yıldırım dk. 70), Halil Eren, Muhammet Enes Yücel (Ahmet Turan Güneş dk. 44), Halil İbrahim Aslan, Erkan Yayık (Yusuf Şengül dk. 70)

Goller: Saffan Karasu (dk. 7), Ahmet Turan Özbek (dk. 28), A. Kemal Kocagöz (dk. 39,65), Gökhan Yeşilbaş (dk. 45 P, 63), Ahmet Berat Şekerci (dk. 85) (Kayseri Ömürspor), Ümit Bozkuş (dk. 58) (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Güneşli Kayseri Güneş Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title