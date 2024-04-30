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Ambar Kızılırmakspor Yeni Mahallespor'u 3-1 Yendi

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor, Yeni Mahallespor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor, ligin 9. haftasında oynadığı maçta Yeni Mahallespor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cenk Uluçınar, Muhammed Emin Vural, Gökhan Mutlu

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner, Yakup Aslan, Ozan Seringen (Ömer Ünal dk. 75), Ali Şakar (Ayhan Aslan dk. 60), Emre Tekin, Kadir Yılmaz (Yusuf Balcı dk. 80), Barış Soysal (Muhammet Ünal dk. 75), Ömer Faruk Kalkan, Remzi Yılmaz

Yeni Mahallespor: Musacan Taşta, Batuhan Sivritepe (Menduh Kalabaş dk. 80), Hayrullah Can Yorulmaz, Ahmet Yiğit, Emre Yıldırım, Eyüp Çeliksoy (Bekir Efe dk. 80), Berat Baba (Durmuşhan dk. 46), Furkan Karalök, Murad Çınar, Mustafa Murat Akyüz (Mehmet Çay dk. 54), Mehmet Baykal (Seyit Mahmut dk. 80)

Goller: Yusuf Aslaner (dk. 18), Remzi Yılmaz (dk. 28), Ayhan Arslan (dk. 61) (Ambar Kızılırmakspor), Murad Çınar (dk. 90+1) (Yeni Mahallespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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