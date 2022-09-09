Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da protestolar giderek artıyor: Taksicilerle başladı, kendi personelinden sonra da minibüsçüler meydanda

Tekirdağ'da protestolar giderek artıyor: Taksicilerle başladı, kendi personelinden sonra da minibüsçüler meydanda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yönelik eylemler giderek artıyor. Geçen yıl taksicilerin protestolarıyla başlayan eylemler, büyükşehrin kendi personelinin eylemleriyle devam ederken bu haftada mağdur edilen minibüsçüler eylem başlattı.

Tekirdağ'da geçen yıl 'Sarı eylem' sloganı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan eylemler devam ediyor. Taksici eylemlerinin ardından büyükşehrin kendi personeli günlerce zam eylemi yaparken, yine büyükşehir belediyesinin mağdur ettiği minibüsçüler de eylem başlattı. Bu hafta ikinci kez yapılan minibüsçü eylemlerinde kooperatif üyeleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyonu Merkezi tarafından çalışma izinlerinin verilmeyişinden dolayı eylem gerçekleştirme kararı aldı.

Çerkezköy, Çorlu ve Tekirdağ halkına toplu ulaşım sistemi çerçevesinde hizmet veren Çerkezköy'deki kooperatifin Danıştay 8. dairesindeki davasının onanmasına rağmen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatif üyelerine çalışma izninin verilmeyişi kooperatifi üyelerini maddi ve manevi zarara sürükledi. Bunun üzerine kooperatif başkanı ve 30 kişiden oluşan üyeler, minibüsleriyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasının önünde eylem gerçekleştirdi.

Kooperatif Başkanı Ali Kosuva yaptığı açıklamada, "İl ve ilçe trafik komisyonundaki başvurumuz Çerkezköy, Çorlu ve Tekirdağ arasında çalışmak istediğimizi beyan etmemize rağmen bunun gereğini yapacağız dediler. Bize öyle bir çifte standart uyguladılar ki ' Çerkezköy kabul ediyoruz' çalışın denildikten sonra bize şöyle bir çalışma yolu izlettirdiler. Çerkezköy Otogarı kalkış, Kızılpınar, Veliköy mahallelerine girmeyeceksin, Çorlu'ya hiç girmeyeceksin. Çünkü Çorlu'nun bürokrasisi ağır basıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyonun ulaşımla ilgili çalışması olmasına rağmen bizi tam bir yıl komisyona birkaç kez dilekçe yazmamız halde. Amaç burada kimseyi barındırmamak" diyerek bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.