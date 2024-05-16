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Sulama kanalına giren Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

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Adana'da sulama kanalına giren ve kaybolan 13 yaşındaki Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, çocuğun cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalına giren Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

ADANA - Adana'da öğle saatlerinde sulama kanalına giren ve kaybolan 13 yaşındaki Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda öğle saatlerinde 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın sulama kanalına girdikten sonra çıkmadığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği Ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu dalgıç polisler kanalda Muhammet'in cansız bedenine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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