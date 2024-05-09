Salihli'de Çalışma İzni Olmayan Yabancılar Tespit Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışma izni bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran işletme sahibine 113 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli'de denetimlerini sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerinde yaptığı kontrolde Azerbaycan uyruklu 2 şahsın, çalışma izninin olmadığını tespit etti. İzinsiz şekilde yabancı uyruklu çalıştıran işletmeye Uluslararası İş Gücü Kanununa Muhalefet suçundan toplam 113 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklu şahıslar ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MANİSA