Pendik'te 5 katlı apartman dairesinin yandığı anlar kamerada - Haberler

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Pendik'te 5 katlı apartman dairesinin yandığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te 5 katlı apartman dairesinin yandığı anlar kamerada

Pendik'te 5 katlı apartmandaki bir dairede yangın çıktı.

Pendik'te 5 katlı apartmandaki bir dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olay esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Esenler Mahallesi Nebi Sokak'taki 5 katlı apartmanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından merdiven ile kurtarıldı. Olayda yaralı ya da can kaybı olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yanan evin yan dairesinde yaşayan Emre isimli vatandaş, "Ben içerideydim bir anda patlama sesleri geldi. Duman çok yoğun değildi. Ben içeri girdim odaları kontrol ettim. Kimse yoktu. Duman yoğunlaşınca dışarı çıktım. İtfaiye gecikmeli olsa da geldi" dedi.

Apartman dairesinin yandığı anla cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler İtfaiye Pendik 3. Sayfa Haberler

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