Manisa'da yasa dışı bildiri dağıtan şahıs yakalandı - Haberler

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Manisa'da yasa dışı bildiri dağıtan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da yasa dışı bildiri dağıtan şahıs yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartman kapılarına bırakılan ve içeriğinde "Laiklik ve Cumhuriyet Karşıtı" ifadelerin yer aldığı bildirileri dağıtan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartman kapılarına bırakılan ve içeriğinde "Laiklik ve Cumhuriyet Karşıtı" ifadelerin yer aldığı bildirileri dağıtan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği ekipleri, ilçe genelinde işyerleri ve apartmanlara dağıtılan ve içeriğinde içeriğinde "Laiklik ve Cumhuriyet Karşıtı" ifadelerin yer aldığı broşürleri dağıtılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bildirileri dağıtan kişinin S.Ö. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada yaklaşık 4 bin 500 bildiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Turgutlu, Laiklik, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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