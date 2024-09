Manavgat'ta Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta arkadaşının serasında çalıştığı sırada elektrik direğinden sarkan kabloya temas ettiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Duranlar mevkisinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Yılmaz Can, arkadaşı Durali Kaban'ın serasındaki işlere yardım ettiği sırada, seranın yakınından geçen elektrik direğinden sarkan kablo Can'ın boyun kısmına değdi. Yılmaz Can elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz Can, tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA