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Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor
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Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına gelmesi beklenen zamlar birer birer iptal edildi. Brent petrol fiyatının 63 dolara gerilemesinin ardından bu kez benzin ve motorinin pompa fiyatlarında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 TL'yi aşan indirim beklendiğini duyurdu.

Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından pompa fiyatlarında yine değişiklik bekleniyor.

Buna göre; küresel piyasalarda brent petrol fiyatının 63 dolara gerilemesinin ardından, önce geçen hafta benzin için beklenen 1 lira 8 kuruşluk zam iptal edildi.

Son fiyatlamaların ardından şimdi hem benzin hem de motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Bir buçuk liralık inidirmin çarşamba günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz 27.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz 28.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz 28.04 TL/LT

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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