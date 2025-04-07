Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor

Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından pompa fiyatlarında yine değişiklik bekleniyor.

Buna göre; küresel piyasalarda brent petrol fiyatının 63 dolara gerilemesinin ardından, önce geçen hafta benzin için beklenen 1 lira 8 kuruşluk zam iptal edildi.

Son fiyatlamaların ardından şimdi hem benzin hem de motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Bir buçuk liralık inidirmin çarşamba günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI