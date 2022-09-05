Kombi patladı, daire alevlere teslim oldu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir dairede kombi patlaması sebebiyle yangın çıktı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir dairede kombi patlaması sebebiyle yangın çıktı. Dairenin alevlere teslim olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede bulunan kombinin patlaması sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (Enes Azmak - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karamürsel İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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