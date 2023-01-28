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Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bahçe duvarında asılı kaldı

3. Sayfa Haberleri

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bahçe duvarında asılı kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün yola fırlayan kediye çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil, yoldan çıkıp kaldırımla bahçe arasındaki duvarda asılı kaldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün yola fırlayan kediye çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil, yoldan çıkıp kaldırımla bahçe arasındaki duvarda asılı kaldı. Sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saat 00.10 sırlarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AEG 887 plakalı otomobiliyle Bostanlar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Beyza K., yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, kaldırımla bahçe arasındaki duvarda asılı kaldı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Durumun iyi olduğunu söyleyen sürücü sağlık ekibi talebinde bulunmadı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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