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Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı?

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Survivor All Star yarışmacısı Atakan kimdir ve Çağan Atakan Arslan Survivor'da hangi yıllar yarıştığı gündeme geliyor. Survivor Avatar Atakan kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken TV8'de yayınlanan Survivor'da bu hafta eleme adayı Atakan Arslan oldu. Peki, Survivor Atakan elendi mi? Atakan Arslan Survivor'da hangi yıllar yarıştı?

Survivor Avatar Atakan kimdir? 2016 yılında Survivor birincisi Çağan Atakan Arslan olmuştu. Survivor Atakan hangi yıllar yarıştı ve Atakan'ın hayatı merak ediliyor. Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Çağan Atakan Arslan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989'da Sivas'ta doğan ve "Avatar" lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, spor kariyerine basketbol ile başladı. 16 yaşında vücut geliştirmeye yönelen Arslan, 17 yaşında dövüş sporlarına adım attı ve birçok önemli başarıya imza attı.

2011 yılında Özbekistan'da, 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu oldu ve büyük erkekler kategorisinde ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı. Profesyonel güreşte TPW adı altında "Soldier" olarak da tanınan Arslan, dikkat çekici performanslar sergiledi.

Kickboks kariyerinde önemli bir adım olarak, dünyanın önde gelen kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile anlaşma yaptı. 2014 yılında Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira ile ilk maçına çıktı ve 2015 yılında Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaştı.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına katılan Avatar Atakan, beş ay süren zorlu mücadelenin ardından Survivor şampiyonu oldu. Survivor sonrası ringlere dönerek Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçında Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etti. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüştü ve üç raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korudu.

Profesyonel spor kariyerinin yanı sıra çeşitli sinema ve dizi projelerinde yer alan Atakan Arslan, modellik de yapmaktadır. 2017 yılında Star TV'de yayımlanan "Söz" dizisinde Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı, ancak 12. bölümde diziden ayrıldı. Sosyal medya hesaplarından oyunculuğun zorluğundan dolayı ayrıldığını açıklasa da, çıkan haberlerde Tolga Sarıtaş ile anlaşmazlık yaşadığı için diziden ayrıldığı iddia edildi.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Atakan Arslan, 2018 yılının Haziran ayında Leon Aslan Arslan isimli bir erkek çocuğu, 2023 yılının Mart ayında ise Zenia Arslan isimli bir kız çocuğu sahibi oldu.

Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı?

SURVİVOR ATAKAN HANGİ YILLAR YARIŞTI?

2016 Survivor: Kendisi Şampiyon

2019 Survivor: Konuk yarışmacı

2021 Survivor Exxen Cup 3. oldu

2022 Survivor 2022: All Star 9. oldu

2024 Survivor 2024 All Star

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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