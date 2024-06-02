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Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı?

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Survivor All Star yarışmacısı Ogeday kimdir ve Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştığı gündeme geliyor. Survivor Ogeday kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken TV8'de yayınlanan Survivor'da bu hafta eleme adayı Ogeday Girişken oldu. Peki, Survivor Ogeday elendi mi? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı?

Survivor Ogeday kimdir? 2017 yılında Survivor birincisi Ogeday Girişken olmuştu. Survivor Ogeday hangi yıllar yarıştı ve Ogeday'ın hayatı merak ediliyor. Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı.[Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

SURVİVOR OGEDAY HANGİ YILLAR YARIŞTI?

Ogeday Girişken, 2017 yılında "Survivor 2017" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu olmayı başardı. Survivor Ogeday, Survivor All Star 2022 ve Survivor All Star 2024 yıllarında katıldı.

Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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