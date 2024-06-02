Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kaç kupa kazandı?

Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Portekiz'de doğan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar kazandığı araştırılıyor. Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

JOSE MOURINHO KİMDİR?

26 Ocak 1963'de Setubal, Portekiz'de doğan Jose Mourinho, Portekizli kaleci Jose Felix Mourinho'nun oğludur. Annesi Maria Julia Mourinho ilkokul öğretmenidir ve çocukluğunda Jose Mourinho'yu başarılı ve rekabetçi bir çocuk olması yönünde sürekli teşvik etmiştir.

Son derece popüler bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Derslerinde pek de başarılı bir öğrenci olmayan Jose'nin en önemli özelliklerinden birisi dil öğrenme konusundaki yeteneğidir. Yıllar sonra İnter'in başına teknik direktör olarak geçtiğinde, ilk basın toplantısında "3 hafta içinde İtalyanca öğreneceğim!" diyerek tüm basın mensuplarını şaşkına çevirecektir...

Önceleri babasının yolundan giderek bir futbolcu olmayı hayal eden Jose, Belenenses'de, Sesimbra'da ve babasının koçluk yaptığı Rio Ave takımlarında oynadı. Ancak futbolcu olmak için yeterli özelliklere sahip olmadığından asla profesyonellik seviyesine erişemedi. Bunun üzerine antrenörlüğe yönelen Jose, annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Lizbon Teknik Üniversitesi spor bilimleri akademisine kaydoldu ve 5 yıllık eğitim süresini tamamlayarak beden eğitimi diploması aldı. Önce bir okulda antrenörlük, sonrasında doğduğu şehrin takımı olan Setubal'in genç takımında teknik direktörlük yaptı.

002 yılında FC Porto'ya teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, bu kulüpte kazandığı başarılar ile dikkat çekti. Mourinho, FC Porto'da Portekiz 1. Ligi, Portekiz Kupası ve UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. 2004 yılında, FC Porto ile Portekiz 1. Ligi'nde tekrar şampiyonluk yaşayan Mourinho, aynı yıl avrupa futbolundaki en büyük onur olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Chelsea

Mourinho, kazandığı başarıların ardından İngiltere'deki Chelsea F.C. takımına gitti. Chelsea F.C.'de üst üste iki kere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Samimi açıklamaları genellikle tartışmalara yol açsa da Mourinho, Chelsea F.C. ve FC Porto'da kazandığı başarılar sayesinde basın ve meslektaşları tarafından en büyük teknik direktörlerden biri kabul edildi. Ayrıca 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. 2007-2008 sezonun başında Chelsea F.C.'den ayrıldı.

Inter Milan

2 Haziran 2008 tarihinde İtalyan futbol kulübü Inter Milan ile üç yıllık anlaşma sağladı. İtalya'daki ilk başarısını İtalya Süper Kupası'nı kazanarak elde etti. Inter, 2008-2009 sezonunun Serie A şampiyonu oldu.

Lizbon Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Mourinho, Portekizce, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Real Madrid CF

Mourinho, 31 Mayıs 2010 tarihinde Real Madrid ile sözleşme imzaladı. ilk yılında, 2010 FIFA Dünya Kupası bitiminde Almanya Millî takımın Türk asıllı oyun kurucu Mesut Özil (15 milyon €) ile Tunus asıllı Alman önlibero Sami Khedira (13 milyon €), Portekiz Stoper Ricardo Carvalho (8 milyon €) ve Arjantinli Kanat oyuncusu Ángel di María (36 milyon €) transferlerini gerçekleştirdi. Real Madrid'in efsaneleşmiş emektar futbolcuları Guti ve Raúl ile yollar ayrıldı.

JOSE MOURINHO KAÇ KUPA KAZANDI?

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)