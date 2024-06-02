HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrasında Haziran ayı kira artış oranı belli olacaktır. 1 Temmuz'dan sonra yüzde 25 zam sınırlaması kaldırılacak ve konut kiralarındaki artışlar, her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.Haziran ayında yüzde 25 kira zam sınırı olacak mı? Kira zam sınırı kalkıyor mu? Kira zammı oranı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?

2024 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Haziran ayı kira artış oranı henüz belirlenmedi. 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte Haziran ayı kira artış oranları netleşecek.

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki yüzde 25 zam sınırının devam edip etmeyeceği konusunda, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde bir çalışma yok," ifadesine yer verdi. Ayrıca çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisi getireceklerini belirten Şimşek, "Arsalar ve gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler konusunda da bir paket çalışmamız var," ifadelerini kullandı.

8 Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 artış sınırı getirilmiş ve bu sınır 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı. Bu düzenleme ile konut kira artış oranının üst sınırı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Ancak Şimşek'in açıklamasına göre, yeni bir düzenleme yapılmayacağı için 1 Temmuz'dan sonra bu yüzde 25 zam sınırlaması kaldırılacak.