Üye Girişi
Haberler

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kira artış oranı Haziran ayında yüzde kaç olacak? Haziran 2024 kira artış oranı, Mayıs ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Yüzde 25 kira zammı sınırı devam ediyor mu, kalkıyor mu? 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına getirilen yüzde 25 kira artış sınırı, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Peki, Haziran ayı kira zammı ne kadar?

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrasında Haziran ayı kira artış oranı belli olacaktır. 1 Temmuz'dan sonra yüzde 25 zam sınırlaması kaldırılacak ve konut kiralarındaki artışlar, her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.Haziran ayında yüzde 25 kira zam sınırı olacak mı? Kira zam sınırı kalkıyor mu? Kira zammı oranı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?

2024 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Haziran ayı kira artış oranı henüz belirlenmedi. 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte Haziran ayı kira artış oranları netleşecek.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu?

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki yüzde 25 zam sınırının devam edip etmeyeceği konusunda, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde bir çalışma yok," ifadesine yer verdi. Ayrıca çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisi getireceklerini belirten Şimşek, "Arsalar ve gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler konusunda da bir paket çalışmamız var," ifadelerini kullandı.

8 Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 artış sınırı getirilmiş ve bu sınır 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı. Bu düzenleme ile konut kira artış oranının üst sınırı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Ancak Şimşek'in açıklamasına göre, yeni bir düzenleme yapılmayacağı için 1 Temmuz'dan sonra bu yüzde 25 zam sınırlaması kaldırılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu kiracı Zam Gündem Emlak Finans Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (2 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu? Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti? Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? #128204 LGS yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title