Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği yeni teknik direktörü Jose Mourinho için binlerce sarı-lacivertli taraftarın katılımıyla Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi. Mourinho, coşkulu törenle kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

19.07'DE TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKTI

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Mourinho lehine tezahüratlarda bulundu.

İMZAYI ATTI, TARAFTARIN ARASINA KARIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmeyi imzalamadan önce taraftarlarla bir araya gelerek formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra başkan Ali Koç ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Mourinho, bu imzanın ardından tribünleri selamlayarak taraftarların arasına karıştı. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarla fotoğraf da çektirdi.