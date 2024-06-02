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Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği yeni teknik direktörü Jose Mourinho için binlerce sarı-lacivertli taraftarın katılımıyla Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi. Mourinho, coşkulu törenle kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

19.07'DE TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKTI

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Mourinho lehine tezahüratlarda bulundu.

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

İMZAYI ATTI, TARAFTARIN ARASINA KARIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmeyi imzalamadan önce taraftarlarla bir araya gelerek formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra başkan Ali Koç ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Mourinho, bu imzanın ardından tribünleri selamlayarak taraftarların arasına karıştı. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarla fotoğraf da çektirdi.

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Ülker Stadı Fenerbahçe İstanbul Kadıköy Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (13)

Gjerj Kastoroiti:

millet şampiyonlukta podyum kuruyor bunlar imza için

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Ali Yilmaz:

Cinconlar şampiyon olmakla övünebilirler, pardon birde 25 yıl önceki kupayla, lakin taş üstüne taş koyamazlar.eminim imza törenini fenerliden daha fazla sayıda izlemişlerdir; nereden mi biliyorum!? eeeee!..taraftar sayısı en fazla onlarda(!) ondan...

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Ali Yilmaz:

Gelen bilgiye göre; dursun özbek ile okan buruk imza törenini birlikte canlı izlemişler.

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MASUMANE3438:

kucumsedigin kupadan mazinizde hiç yok ama

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Ali Yilmaz:

Masumane3438, küçümsemiyorum sadece level atlayamıyor onu ifade etmek istedim.

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Barış O. B.:

ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN!!!

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Seko Seko:

Aynen çok düşünüyoruz Ali koç başkan fenerbahçe şampiyon diyenler 5 senedir şampiyon olamadı ali koç geldiginden beri

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Doğa Sosyal:

şu hale bakarmisiniz 99 puan almış bir hoca başarısız sayılır yerine tonla para verilip macera aranıyor birde yollarken bu dünya para verip yollarlar

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Ali Yilmaz:

Vizyon meselesi, anlayamamak normal...

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Lütfü YILDIRIM:

sezon başlamadan yine şampiyonlar :) yazık yauv

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