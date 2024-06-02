MAYIS AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı artacak mı, beklentiler neler?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Piyasalar, Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından hareketlenmesini bekliyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesi, ekonomik kararlar ve piyasa açısından önem taşıyor. Mayıs ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon ne zaman belli olacak? TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacaktır.

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistlerin tahminlerine göre, Mayıs ayı enflasyon beklentisi en düşük yüzde 2,85, en yüksek ise yüzde 3,50 oldu. Beklenti ortalaması ise yüzde 3,04 olarak açıklandı.