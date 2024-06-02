Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. Bu akşam (2 Haziran) Survivor'da kim elenecek ve düelloyu kim kazandı soruları gündeme geliyor. Survivor eleme adayları kimler? Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star 2024 programında bu haftanın eleme adayları belli oldu. Haftanın eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölümünde elenen yarışmacı belli olacak.

SURVİVORR ALL STAR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın,Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım,Özgür Tetik, Atakan Arslan, Hilmi Cem İntepe, Nefise Karatay, Yunus Emre Özden.

Mavi Takım:Seda Ocak,Berna Canbeldek,Damla Can, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Batuhan Karacakaya.