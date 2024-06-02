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Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek?

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Survivor eleme adayları ve bu akşam Survivor All Star'a kim veda edeceği araştırılıyor. Bu hafta Survivor'da eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? TV8 kanalında yayınlanan Survivor heyecanla devam ediyor. Peki, Survivor bu akşam kim elenecek?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. Bu akşam (2 Haziran) Survivor'da kim elenecek ve düelloyu kim kazandı soruları gündeme geliyor. Survivor eleme adayları kimler? Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star 2024 programında bu haftanın eleme adayları belli oldu. Haftanın eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölümünde elenen yarışmacı belli olacak.

Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek?

SURVİVORR ALL STAR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın,Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım,Özgür Tetik, Atakan Arslan, Hilmi Cem İntepe, Nefise Karatay, Yunus Emre Özden.

Mavi Takım:Seda Ocak,Berna Canbeldek,Damla Can, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Batuhan Karacakaya.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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