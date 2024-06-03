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Survivor'da kim elendi? Survivor Hilmi Cem elendi mi? 3 Haziran Survivor'a kim veda etti?

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Survivor Hilmi Cem elendi mi? Survivor'da bu hafta heyecanı dorukta. Erkek ve kadın yarışmacılar arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. Eleme potasında da karma bir heyecan yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından karma düello mücadeleleri başladı. 3 Haziran akşamı gerçekleşen karma düelloda kimin adaya veda ettiği ise merak konusu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024'te hangi yarışmacı elendi?

Survivor'da dün akşam kim elendi? 3 Haziran Survivor'a kim veda etti? Eleme adayları kimler? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Survivor'da kim elendi? Survivor Hilmi Cem elendi mi merak ediliyor. Survivor'da dün akşam kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR HİLMİ CEM ELENDİ Mİ?

Atakan ve Ogeday, ilk düello için karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi kazanan, adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi. İlk düelloyu kaybeden ise finalde yeniden yarışma şansını elde etti. Ogeday, bu karşılaşmayı 5-3'lük skorla kazanarak önemli bir adım attı.

Diğer eşleşmede ise Hilmi Cem ve Merve karşı karşıya geldi. Düello sonucunda 5-4'lük skorla galip gelen isim Merve Aydın oldu. Merve, ilk turdan başarıyla çıkarken, Hilmi Cem ise finalde Atakan'la mücadele etti.

Atakan ve Hilmi Cem arasında kıyasıya mücadele gerçekleşti. Ardından, uzatmalara giderek skor 6-4'le Atakan kazandı. Bu hafta adaya veda eden isim Hilmi Cem oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor Hilmi Cem elendi mi? 3 Haziran Survivor'a kim veda etti?

SURVIVOR'DA 3 HAZİRAN KİM ELENDİ?

İlk turda elenen iki yarışmacı, finalde bir araya geldi. Atakan ve Hilmi Cem arasındaki yakınlık ve duygusal anlar, izleyicileri heyecanlandırırken kazananın kim olacağı merakla bekleniyor. 4-4'lük eşitlik sonrasında, ikili uzatmalara gitti. Son skor 6-4'le Atakan kazandı. Survivor All Star yarışmasına bu hafta Hilmi Cem elendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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