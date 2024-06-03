Survivor'da kim elendi? Survivor Hilmi Cem elendi mi? 3 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da dün akşam kim elendi? 3 Haziran Survivor'a kim veda etti? Eleme adayları kimler? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Survivor'da kim elendi? Survivor Hilmi Cem elendi mi merak ediliyor. Survivor'da dün akşam kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

Atakan ve Ogeday, ilk düello için karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi kazanan, adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi. İlk düelloyu kaybeden ise finalde yeniden yarışma şansını elde etti. Ogeday, bu karşılaşmayı 5-3'lük skorla kazanarak önemli bir adım attı.

Diğer eşleşmede ise Hilmi Cem ve Merve karşı karşıya geldi. Düello sonucunda 5-4'lük skorla galip gelen isim Merve Aydın oldu. Merve, ilk turdan başarıyla çıkarken, Hilmi Cem ise finalde Atakan'la mücadele etti.

Atakan ve Hilmi Cem arasında kıyasıya mücadele gerçekleşti. Ardından, uzatmalara giderek skor 6-4'le Atakan kazandı. Bu hafta adaya veda eden isim Hilmi Cem oldu.