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Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti?

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Survivor'da kim elendi? TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2 Haziran Pazar günü Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da bu hafta kim gitti?

Bu akşam Survivor'da kim elendi? 2024 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve 2 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da bu hafta kim gitti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Bu haftanın eleme adayları Merve, Atakan, Hilmi Cem ve Ogeday oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim!

SURVIVOR 2 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Bu akşam Survivor All Star yarışmasında Merve, Atakan, Hilmi Cem ve Ogeday kıyasıya mücadele verecek. Düello sonucunda bu haftanın elenen yarışmacısı belli olacak.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım : Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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