HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri!

Hava sıcaklığı haberleri araştırılırken Adana'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE?

Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Termometreler 40 dereceyi gösterirken, halk parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda gezintiye çıkan emekli Refik Nazlı, "Çok kötü ve şiddetli bir sıcak var. Bu aylarda bu kadar sıcak olmaması gerekiyor. Yakın zamanda İskenderun'a döneceğim, depremzedeyim. Ailem şu anda Ankara'da. Orası çok soğuk ancak burası insanı bunaltıyor. Sağlık olsun, sıcaklara katlanacağız" diye konuştu.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 02 Haziran 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 03 Haziran 2024 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Haziran 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 05 Haziran 2024 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 06 Haziran 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek.

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 02 Haziran 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 31 dereceyi gösteriyor. 03 Haziran 2024 Pazartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Haziran 2024 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 05 Haziran 2024 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 06 Haziran 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 02 Haziran 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 03 Haziran 2024 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 35 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Haziran 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek. 05 Haziran 2024 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 06 Haziran 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek.

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