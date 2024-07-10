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İzmir'de kaza: Sürücü hayatını kaybetti

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İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki aracın karıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Fatih Mahallesi Eskifoça yolu üzerinde meydana geldi. Şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Okay Uygun kontrolündeki 48 AT 481 plakalı hafif ticari araç ile Yunanistan uyruklu T.P. idaresindeki 35 EN 572 plakalı Volvo marka araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç sürücüsü de yaralanırken, araçta sıkışan ve durumu ağır olan Uygun, ihbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan sürücülerden Uygun, tedavi gördüğü Menemen Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. T.P.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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