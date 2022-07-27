İzmir'de 278 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı - Haberler

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İzmir'de 278 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

İzmir'in Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı değerlendirilen toplam 278 düzensiz göçmen ve olaylarla ilgili 4 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı değerlendirilen toplam 278 düzensiz göçmen ve olaylarla ilgili 4 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Temmuz tarihlerinde Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 278 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca olaylarda kullanılan 1 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet ve 1 şişme bota da el konuldu.

Organizatörler tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, gözaltına alınan organizatörler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak gözaltına alındı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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