İslami Cihad'dan İsrail'e Roket Saldırıları

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız, İsrail'in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail'den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - GAZZE