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İslami Cihad'dan İsrail'e Roket Saldırıları

İslami Cihad'dan İsrail'e Roket Saldırıları
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İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot ve Mefalsim bölgelerine yönelik roket saldırıları düzenledi. Saldırılar sırasında bölgede sirenlerin çaldığı ve panik anlarının yaşandığı bildirildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız, İsrail'in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail'den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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