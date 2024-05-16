Gaziantep'te Okul Servis Araçları ve Motosiklet Denetimi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, İslahiye ilçesinde adli makamların koordinesiyle "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Servis Araçları ile Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kask ve Koruyucu Tertibat Denetimi" gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde servis araçları trafik yönünden kontrol edilirken, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri de kask ve koruyucu tertibat kullanımı hakkında bilgilendirildi. Yapılan uygulamalar sonucunda 50 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 26 servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Denetim sonunda 18 motosiklet sürücüsüne 84 bin 627 TL idari para cezası uygulanırken 2 servis sürücüsüne 3 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

Toplam 13 motosiklet ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP