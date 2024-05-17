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Evinde izinsiz kraliyet pitonu besliyordu: 25 bin lira ceza kesildi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinde izinsiz olarak iki kraliyet pitonu besleyen bir kişiye 25 bin lira ceza kesildi. R.K.'nın evinde yapılan aramalarda, izinsiz beslenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan 11 canlı hamster ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Evinde izinsiz kraliyet pitonu besliyordu: 25 bin lira ceza kesildi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin lira ceza kesildi.

Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.'nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Operasyon Jandarma Sakarya Karasu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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