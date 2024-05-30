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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? #128004 Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair açıklama yaptı. Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin bayram ikramiyesi merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusu, Kurban Bayramına kısa bir süre kala merak konusu olmuştu. Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair detaylar merakla bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllara baktığımızda, bayram ikramiyeleri genellikle bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlanıyor. Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacağından, ikramiyelerin 10 Haziran'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Kesin tarih açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Geçen yıl 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi, 2024 yılında 3 bin TL'ye yükseltildi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? ?? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri faydalanacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? ?? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Çarşamba

Emir Ceran
Emir Ceran
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