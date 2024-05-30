Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı 20 Mayıs'ta yapılmıştı. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, ülke ve dünya gündeminin yanı sıra ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca, 9. Yargı Paketi'nin de toplantıda görüşülmesi planlanıyor.