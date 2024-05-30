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YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu?

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Yiğit Akü'nün halka arz süreci merakla bekleniyor. Halka arz oldu mu ve kaç lot verilecek soruları yatırımcılar tarafından sıkça soruluyor. Bu süreçle ilgili detaylar ve güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yiğit Akü'nün halka arz süreci 29-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Halka arz kapsamında toplam 24.5 milyon TL nominal değerli pay satışa sunuldu. Bir lotun fiyatı 34.68 TL olarak belirlendi ve toplamda 715 bin 328 lot dağıtılması öngörülüyor?. YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü halka arz oldu mu?

YİĞİT AKÜ KAT LOT VERECEK?

Bir lotun fiyatı 34.68 TL olarak belirlendi ve toplamda 715 bin 328 lot dağıtılması öngörülüyor?.

YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu?

YİĞİT AKÜ BİST KODU NEDİR?

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Yiğit Akü, 'YIGIT' kodu ile işlem görecek.

YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu?

YİĞİT AKÜ DAĞITILACAK OLASI LOT MİKTARLARI

2.1 Milyon katılım 29 Lot (1005 TL)

2.5 Milyon katılım 24 Lot (832 TL)

2.9 Milyon katılım 21 Lot (728 TL)

3.3 Milyon katılım 18 Lot (624 TL)

3.7 Milyon katılım 16 Lot (554 TL)

4.1 Milyon katılım 15 Lot (520 TL)

4.5 Milyon katılım 14 Lot (485 TL)

4.9 Milyon katılım 12 Lot (416 TL)

YİĞİT AKÜ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yiğit Akü katılım endeksine uygun değildir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Borsa İstanbul Halka Arz Yiğit Akü Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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