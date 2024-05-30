İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? Sorusu, sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. İSG sınav sonuçlarına dair araştırmalar devam ederken ÖSYM başkanlığı tarafından bilgilere göre İSG sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt buluyor. Peki, İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? ÖSYM İSG sınavı 35. Soru nedir, neden iptal edildi?

İSG SINAVI 35. SORU İPTAL Mİ EDİLDİ?

ÖSYM, 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) sonuçlarını açıkladı. Yapılan madde analizleri ve itirazların bilimsel değerlendirmesi sonucunda, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 35 numaralı sorunun iptaline karar verildi. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2024 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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