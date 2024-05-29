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Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

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Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürata sert çıktı. Koç, küfürlü tezahüratta bulunanlara "Ali Sami Yen'i onun içine koymanız çok büyük saygısızlık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe'de seçimler için geri sayım sürerken başkan Ali Koç, kongre üyeleriyle toplantılar yapmaya devam ediyor. Koç, toplantı esnasında Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

"ALİ SAMİ YEN'E BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşma yaptığı sırada kongre üyelerinin "Hakan Şükür, Arif Erdem, Ali Samiyen, Fethullah Gülen, hepsi g…" tezahüratını duyar duymaz tepkisini dile getirdi. Koç, "Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen'i onun içine koymanız çok büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı. Daha sonra tezahürat kesildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Ibrahim Arpaci:

Eğitim düştükçe saygısızlık her zaman karşına çıkar

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ERKAN ÜNAL:

Sen koskoca Ali Koç'sun bırak bu işleri artık,dışarıdan takıma sponsor ol,git maçları locada izle,uğraştığın işlere bak,canın sıkılıyor biliyorum olmadı git fabrikan mi yok git birinde çalış bu futbol işi seni yıpratır

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Taş:

Dikkat et onunda adı Ali sonrası sami yen, Ali koç hep 3 harfli ve başka dillerden değiştirilmiş, bunların aslını bilmeyen varsa YouTube yazsın baksın, sammiyyen ve koch…

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Kendisini ilk defa takdir ettim

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