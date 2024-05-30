Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Araştırılıyor. Yatırımcılar, halka arz takvimini yakından takip ediyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimlerinin açıklanması beklenirken, bir yandan da halka arz detayları araştırılıyor. Peki, Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik (HOROZ) halka arzı caiz mi, helal mi?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun değildir. Buna göre Horoz Lojistik halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Horoz Lojistik'in halka arzı 29-30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ve bu tarihlerde talep toplama süreci başlayacak.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Horoz Lojistik'in halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan 15.375.000 lotun dağılımı katılımcı sayısına göre şöyle olacaktır:

1.500.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 10 lot (550₺) verilecek.

2.000.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 7 lot (385₺) verilecek.

2.500.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 6 lot (330₺) verilecek.

3.000.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 5 lot (275₺) verilecek.

3.500.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 4 lot (220₺) verilecek.