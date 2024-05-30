Filenin Sultanları Almanya'yı yendi mi? Türkiye- Almanya voleybol maçını kim kazandı? #127952

2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. hafta maçları kapsamında, Filenin Sultanları ABD'nin Teksas eyaletinde dört önemli maça çıkacak. İlk maçlarını Almanya'ya karşı oynayacak olan Filenin Sultanları, Milletler Lig'inde 7. Sırada yer alıyor.A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Almanya'yı yendi mi? Türkiye- Almanya voleybol maçını kim kazandı?

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA'YI YENDİ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Milletler Lig'inin ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

Türkiye : Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Tuğba İvegin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

Süre: 110 dakika

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Milliler, ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 03.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye