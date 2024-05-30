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Yok böyle istatistik! Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor

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Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte, son 3 sezonda Avrupa kupalarında Fenerbahçe'yi eleyen takımların turnuva sonunda kupayı kaldırması dikkat çekti.

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi çeyrek finalde penaltılar sonucu eleyen Yunan takımının kupayı kazanmasından sonra akıllara inanması zor bir istatistik geldi.

3 YILDIR AYNI SENARYO

Avrupa kupalarında son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar turnuva sonunda kupayı kaldırmayı başardı. Bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Olympiakos'a penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

2022/2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen kupaya devam etmiş; temsilcimizi son 16 turunda elemişti. Yine 2021/2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Rangers'ı yenen Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanmıştı. Alman temsilcisi o sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz gruptan çıkamamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

yaşar kartal:

Demekki sadece Fenerbahçe sadece şampiyonlara yeniliyor

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yanıtYanıtla
Taş:

Bu Koch takımın başına baba bir hoca getirseydi Fener açık ara şampiyon olurdu, GS yi TFF şampiyon yaptı Buruk değil.

yanıt7
yanıt2
Sinan Bulduk:

Bir günlüğüne de fenere göndersinler kupayı..

yanıt1
yanıt1
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