Yok böyle istatistik! Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi çeyrek finalde penaltılar sonucu eleyen Yunan takımının kupayı kazanmasından sonra akıllara inanması zor bir istatistik geldi.

3 YILDIR AYNI SENARYO

Avrupa kupalarında son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar turnuva sonunda kupayı kaldırmayı başardı. Bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Olympiakos'a penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

2022/2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen kupaya devam etmiş; temsilcimizi son 16 turunda elemişti. Yine 2021/2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Rangers'ı yenen Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanmıştı. Alman temsilcisi o sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz gruptan çıkamamıştı.