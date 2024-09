Eski Hakim ve Savcının Oğluna Yeni Ceza: Sinop'ta Bekçilere Hakaret ve Polislere Tehdit

Eski hakim ve savcının oğlu yine bir olaya karıştı

Bakırköy'de otomobiliyle vatandaşları yaralamıştı, Sinop'ta 2 bekçiye hakaret edip 3 polis memurunu ise kurusıkı silah tehdit etti

İSTANBUL - Bakırköy'de vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen'in yeni bir olaya karıştığı ortaya çıktı. İstanbul'dan ayrılan Göçmen'in bu kez Sinop'ta 2 bekçiye hakaret ettiği, 3 polis memurunu ise kurusıkı silah ile tehdit ettiği öğrenildi. Göçmen'in 'birden fazla kişiye karşı silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan ise 10 bin 620 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen bu kez de 'birden fazla kişiye karşı silahla tehdit' ve 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlarından yargılanarak ceza aldı. 28 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda Görkem Sertaç Göçmen, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunduğu dönemde dışarıya çıktı. Göçmen iddiaya göre kendisini evine dönmesi için uyaran 2 bekçiye 'iti köpeği bekçi yapıyorlar' diyerek hakaret etti. Ardından evine giden ve kendisini yaralayan Göçmen için sağlık görevlileri çağırıldı. Gelen sağlık görevlilerine sorun çıkarması nedeniyle olay yerine polis gönderildi. Göçmen'in bu kez de 3 polisin bulunduğu araca doğru kurusıkı silah doğrulttuğu iddia edildi.

Bekçi: "9 yıl yatarım var beni vurmazsan adam değilsin dedi"

Olaya ilişkin Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beyanda bulunan bekçi Eren Y. "Olay günü sokağa çıkma yasağının olduğu bir vakitte bir büfeciye seslenen 2 kişi olduğunu fark ettik. Kendilerine uygun bir dille sokağa çıkma yasağının olduğunu evlerine gitmeleri gerektiğini söyledik. Görkem Sertaç bize 'hayırdır siz kimsiniz' şeklinde söylemlerde bulundu. Daha sonra babası Alpay Göçmen yanımıza gelerek oğlunun alkollü ve kesinleşmiş 9 yıl cezasının olduğunu söyleyerek oğlunun moralinin bozuk olduğunu söyledi. Anlayış göstererek evlerine gitmelerini söyledik. Yanımızdan biraz uzaklaştıkları sırada Görkem Sertaç Göçmen 'iti köpeği bekçi yapıyorlar' dedi. Yanımdaki arkadaşım Osman polise haber verdi. Görkem Sertaç üstüme doğru gelerek silahıma doğru hamlede bulundu. Bana '9 yıl yatarım var beni vurmazsan adam değilsin. Sizden mi korkacağım' şeklinde söylemde bulundu" dedi.

Polis memuru Bekir M. ise "Mahalle bekçisi arkadaşlara mukavemet olayı olmuş. Bekçilerden olayı dinledim. Sanığın babası Alpay Göçmen'i arayarak emniyete davet ettim. Geleceğini ancak oğlunun sinir krizi geçirdiğini söyledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısına durumu arz ettim. Şahsın yakalanmasının yapılarak gerekli işlemlerin yapılması talimatını aldım. Bu esnada 112 ambulansının takviye polis ekibi istemiş olduğu ihbarı geldi. 2 polis arkadaşım ile yola çıktık. Yol üzerinde sanığın babası Alpay Göçmen'i gördük. Bizi durdurdu 'oğlum sinir krizi geçiriyor sizi görürse daha da sinirlenir' dedi. Kendisini araca davet ettik, bindi. Bu esnada Görkem Sertaç Göçmen karşıdan elinde silah ile geldi. Silahın kurusıkı olduğunu anlayamadık gece vaktiydi. Sanığın babası, silahın kurusıkı olduğunu ve oğlu ile konuşacağını söyledi. Şahıs ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

"Cezalandırılmam halinde kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam yoktur"

Sanık Görkem Sertaç Göçmen ise olaydan önce kendisine köpek saldırdığını söyleyerek, "Olay günü moralim bozuktu alkol almıştım. Dışarıya babamla sigara almak için çıktım, yasak olduğu aklıma gelmedi. Köpeklerden korunmak için yanımıza 1 tane kurusıkı tabanca ve 1 tane boncuk tabanca aldık. Sigarayı alacağım büfenin kapalı olduğunu görünce işletme sahibinin üst katta oturduğunu bildiğimden seslendim. Beni duymayınca dükkanın kepengini sallamaya başladım. Bu sırada 2 gece bekçisi yanımıza geldi. Hırsız yakalamış gibi bir edayla davranmaya başladılar. Benim üzerimde taşıdığım boncuk tabancısını gördüler. Bir suç işlemişçesine beni gözleri ile süzmeye başladılar. Bundan rahatsız oldum. Sokağa çıkma yasağının olduğunu belirttiler. Üzerime doğru yöneldiler. Babam koluma girdi olayı sakinleştirmek için. Eve doğru yol alırken 'köpek saldırdığında yanımıza kimse gelmez şimdi ise gece bekçileri görev yapıyorlar' dedim. Arkadan 'hadi oğlum evinize ne konuşuyorsunuz' diye ses geldi. Babama oğlum denildiği için sinirlendim. Ben bekçilere 'sen nasıl konuşuyorsun' dedim. Bekçi 'ne konuşacağımı senden mi öğreneceğim ş' dedi. Ben kesinlikle iti köpeği bekçi yapıyorlar demedim. Eve geldiğimde banyonun camına yumruk attım. Sağ kolumdan yaralandığım için babam ambulans çağırdı. Ambulans geldiğinde babam ile birlikte aşağıya indik. Benim montumun cebinde kurusıkı tabanca ve boncuk atan tabanca vardı. Yaşadığım olay nedeniyle bu silahları üzerimde unutmuşum. Babam bekçiler ile yaşadığımız olaydan dolayı emniyete ifade vermeye gidecekti. Üzerimde silah olduğunu fark edince ve silahla hastaneye gidemeyeceğim için babama vermek için peşinden gittim. Üzerimde taşıdığım silahları babama teslim ettim. Ben silahı polislere doğrultmadım. Cezalandırılmam halinde kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam yoktur" şeklinde savunmada bulundu.

Olaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Görkem Sertaç Göçmen'in 'birden fazla kişiye karşı silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Göçmen'in 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan ise 10 bin 620 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Verilen cezalarda erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadı.

Öte yandan Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne hükmün açıklanmasının geri bırakılması ihbar müzakeresi gönderildi. Evrakta, sanık Göçmen'in denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemiş olması sebebiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanması gerektiği belirtildi.

Mütalaadan

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan mütalaada, 28 Kasım 2020 tarihinde sanık Görkem Sertaç Göçmen'in, mahalle bekçisi olan 2 görevliye 'iti köpeği bekçi yapıyorlar' diyerek hakaret ettiği kaydedildi. Mütalaada, ardından evine giden sanık Göçmen'in kolunu yaraladığı ve eve gelen sağlık görevlilerine sorun çıkarması üzerine polis memurlarının olay yerine geldiği belirtildi. Görkem Sertaç Göçmen'in kurusıkı tabanca ve bilye atan silahı 3 polisin bulunduğu araca doğrulttuğu mütalaada açıklandı. Mütalaada sanığın ilk olayda hakaret ikinci olayda ise silahla tehdit suçunu işlediği belirtildi. Göçmen'in 2 bekçiye karşı 'kamu görevlisine zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın 3 polise kurusıkı silah doğrultması nedeniyle ise 'silahla zincirleme şekilde tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.