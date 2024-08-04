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Gaziantep'te Motosikletli Grup Araç Sürücüsünü Tehdit ve Darp Etti

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, motosikletli bir grup genç, trafikte tartıştıkları araca gelerek sürücüyü tehdit ve darp etti. Şüpheli şahıslar, silahlarıyla birlikte yakalandı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı ve suçluların yakalandığını duyurdu.

Gaziantep'te motosikletli grup genç, trafikte tartıştıkları araca gelerek tehdit ve darp girişiminde bulundu. Şüpheli şahıslar silahlı ile birlikte yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İstasyon Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı aracı ışıklarda yakalayan 4 şüpheli, araç içerisinde bulunan sürücüyü tehdit ederek darp etti. Şahsın elinde silahıyla tehdit ve darp ettiği anlar bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonuna kaydetmesi üzerine Gaziantep Valiliği harekete geçti. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın üzerine, 4 şüpheli olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "03 Ağustos 2024 tarihinde İstasyon Caddesinde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan silahla araçtaki kişileri tehdit ve darp eden motosikletli 4 şüpheli olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanmıştır. Toplum huzurunu tehdit eden suç ve suçlularla amansız mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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