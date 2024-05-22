Burdur-Fethiye kara yolunda tomruk yüklü kamyon devrildi

Burdur- Fethiye kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tomruk yüklü kamyon devrilince yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Kaza, saat 06.55 sıralarında Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye istikametinden Adliye kavşağı istikametine seyir halinde olan Tuncay K. idaresindeki 48 ARA 446 plakalı tomruk yüklü kamyon, El Sanatları Merkezi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp devrilerek yan yattı. Kaza nedeniyle kamyondaki tomruklar etrafa saçılınca yol trafiğe kapandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili rapor tutulurken sürücü Tuncay K.'nin kazayı yara almadan atlatması nedeniyle sağlık ekipleri normale döndü. Devrilen tır vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken etrafa saçılan tomruklar ise Karayolları ekipleri tarafından temizlenip yol tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR