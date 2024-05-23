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Bozüyük'te Tır-Kamyon Kaza: İki Sürücü Yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Gürcistan uyruklu kadın sürücünün kullandığı tır, kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Gürcistan uyruklu kadın sürücünün kullandığı tır, kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda ilerleyen Gürcistan uyruklu kadın sürücü G.G.'nin kullandığı tır, Ş.C.'nin kullandığı 07 JU 050 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Ş.C. ile tır sürücüsü G.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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