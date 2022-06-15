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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Emin A. idaresinde yavru balıkları taşıyan 23 BZ 950 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan 23 BA 417 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon içinde sıkışan sürücüyü yoğun uğraşların ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Muhammet Emin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından güvenlik ekipleri yolda önlem alırken, yavru balıklar ise başka bir kamyona sevk edildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Elazığ Bingöl 3. Sayfa Haberler

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