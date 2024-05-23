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Bilecik'te otomobil yoldan çıkarak toprak alana savruldu

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak toprak alana savruldu.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Pazaryeri ilçesine seyir halinde bulunan 28 yaşındaki E. C. İdaresindeki 16 ABK 037 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulanan 27 yaşındaki A.G. yaralanırken, kazanın yaşandığı bölgeye Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G. 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pazaryeri Bilecik Hastane Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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