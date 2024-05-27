Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde, şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İncirliova ve Söke ilçelerinde yapılan operasyonlarda M.Y. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerde de diğer şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; İncirliova, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalarda İncirliova ve Söke ilçesinde M.Y. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan M.Y., C.E., A.T., G.K., A.U. ile F.G. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN