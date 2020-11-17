2021 yılı bütçe görüşmeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2021 yılı bütçe görüşmeleri

17.11.2020 20:50 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:54
2021 yılı bütçe görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz. Hukuk alanında ve diğer alanlarda dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar konuşacağız, ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Elvan, şöyle konuştu:

"Makroekonomik, finansal, fiyat istikrarı konusunda çok önem veriyoruz ve bizim yol haritamızın genel çerçevesini oluşturacak. Demokrasi, adalet, kalkınma ve ekonomi birbirinden ayrılamayacak kavramlardır. Biz adil ve şeffaf bir hukuk devleti ile ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılabileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz. Hukuk alanında ve diğer alanlarda dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar konuşacağız, ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız. Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak kaygısı olmaz. Kapılarımız 24 saat açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında atılması gereken adımların olduğuna dikkat çeken Elvan, "Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bankalarımızla bir araya geleceğiz. Bankalarımızın da bazı sorunları var. Bankalar Birliği, özel bankalarla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor
TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor
2021 yılı bütçe görüşmeleri
2021 yılı bütçe görüşmeleri
2021 yılı bütçe görüşmeleri
2021 yılı bütçe görüşmeleri

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi İrem Derici Demet Akalın Aydemir Akbaş
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Lewis Hamilton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Bakan Bursa Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 yılı bütçe görüşmeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 20:54:24. #1.14#
title