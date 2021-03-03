Son dakika haberi... 2 yaşlıyı 90 bin liralık altınlarını alarak dolandıran sahte polisler yakalandı
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Son dakika haberi... 2 yaşlıyı 90 bin liralık altınlarını alarak dolandıran sahte polisler yakalandı

03.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:46
Son dakika haberi... 2 yaşlıyı 90 bin liralık altınlarını alarak dolandıran sahte polisler yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Aydın ve Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Aydın ve Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yaşlı 2 kişiyi, toplam değeri 90 bin lira olan altınları kontrol etme bahanesiyle

alarak, dolandırdıkları saptandı.  

Tavas ilçesinde yaşayan emekli Adem C. (68), evine gelip, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, çalıntı olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçtığı iddiasıyla Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de kent merkezi ile Aydın ve Kütahya'da aynı yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları saptanan 2 şüpheliyi tespit etti.

AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLGİ VERİLDİ

Şüphelilerden Kenan K.'nin (36) Aydın'da bulunduğunu belirleyen JASAT ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Şüpheli Kenan K., Aydın'da saklandığı evde polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Kemal C. (40) de Denizli'de otomobiliyle seyir halindeyken takibe alınıp, trafik ışıklarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kenan K.'nin üzerinden Kütahya'da yaşayan Mahmut D.'nin (86) adresi yazılı not bulundu. Bunun üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 

DOLANDIRILDIĞINI ANLAMAMIŞ

Notta yazılı adreste yaşayan Mahmut D.'nin (86) de 20 bin lira değerindeki altının şüpheliler tarafından aynı yöntemle alındığı belirlendi.  Mahmut D., polise, altınlarının incelendikten sonra kendisine verileceğini söyledi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan K. tutuklanırken, Kemal C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... 2 yaşlıyı 90 bin liralık altınlarını alarak dolandıran sahte polisler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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