15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek
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15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek

26.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:47

15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden şahsın 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan Ahmet Ç. olduğu belirtildi.

15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden şahsın 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan Ahmet Ç. olduğu belirtildi. Şahsın kimliğinin yapılacak DNA tespiti ile belirleneceği öğrenildi.

İddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. 15 yıldır Haşim Ç.'nin sahte kimliği ile yaşamını sürdüren Ahmet Ç., Memorial Dicle Hastanesi'nde tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Sahte kimlik iddiasıyla ilgili kasten adam öldürme suçundan aranan Ahmet Ç. olduğu ve sahte kimlikle işlemlerini yaptırdığı iddiası üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri tarafından kimlik tespiti amacıyla DNA testi yapılabilmesi için zanlıdan kan örneği ve parmak izi alınarak fotoğraflama çalışması yapıldı.

Haşim Ç. adına taşıdığı sahte kimliğin Ahmet Ç. kimlik fotokopisi ile hastaneye giriş yaptığını öğrendiğini söyleyen sahte kimlik sahibi polise verdiği ifadede, konudan haberi olmadığı ve 2014'te kimliğini kaybettiğini aktararak aynı yıl içerisinde yeni kimlik çıkardığını ve kimliğinin hastanede kullanılmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek
15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek
15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek
15 yıl sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıkan şahsın kimliği, DNA tespitiyle belirlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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